Frankrijk beschuldigt Russische geheime dienst van cyberaanvallen

De Russische militaire inlichtingendienst zit achter een reeks cyberaanvallen in Frankrijk, waaronder die op het campagneteam van president Emmanuel Macron in 2017. Volgens het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken waren aanvallen ook gericht tegen organisaties in de defensie- en de financiële en economische sector. Ook een sportorganisatie die betrokken was bij de Olympische en Paralympische Spelen van 2024 werd slachtoffer.