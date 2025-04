Weer voldoende zoet oppervlaktewater, maar meer droogte verwacht

Door de regen in de afgelopen weken zijn de effecten van droogte gestabiliseerd, meldt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) dinsdag in de droogtemonitor. Momenteel is er voldoende zoet oppervlaktewater. De grondwaterstanden blijven wel laag, maar zijn in elk geval niet verder gedaald, ziet de LCW. Wel verwacht de commissie dat de droogte sterk toeneemt de komende tijd.