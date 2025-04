Wereldbank: grondstofprijzen dempen inflatierisico handelsoorlog

De prijsdaling wordt volgens de Wereldbank veroorzaakt door de haperende economische groei door de handelsoorlog met de Verenigde Staten. Dit gaat gepaard met een ruime olievoorraad en een afname van de wereldwijde vraag naar olie, waardoor de wereldwijde grondstofprijzen in 2025 met 12 procent dalen en met nog eens 5 procent in 2026.

De grondstofprijzen dalen al sinds 2023, wat heeft bijgedragen ​​aan het terugdringen van de inflatie. Deze trend zet zich dit jaar naar verwachting voort, waardoor mogelijk een deel van de prijsstijgingen door de hogere handelstarieven wordt gecompenseerd.

De energieprijzen dalen dit jaar naar verwachting met 17 procent tot het laagste niveau in vijf jaar, en in 2026 met nog eens 6 procent. De prijs van ruwe Brentolie zal dit jaar waarschijnlijk gemiddeld 64 dollar per vat bedragen. Dat is 17 dollar minder dan in 2024. Voor 2026 wordt een verdere daling voorzien tot 60 dollar per vat.

De kolenprijzen zullen naar verwachting dit jaar met 27 procent dalen en met 5 procent in 2026, doordat de groei van het kolenverbruik voor elektriciteitsopwekking in ontwikkelingslanden afneemt. Ook de voedselprijzen dalen, met 7 procent in 2025 en met 1 procent in 2026.

Goud blijft populair bij beleggers die veilige havens zoeken door de geopolitieke onzekerheid. De prijs van het edelmetaal steeg dit jaar al tot recordniveaus en zal naar verwachting nieuwe records blijven vestigen, voordat de prijs in 2026 stabiliseert. Ondanks die stabilisatie zal de goudprijs de komende twee jaar 150 procent hoger blijven dan het gemiddelde in de vijf jaar voorafgaand aan de coronapandemie.

De prijs van industriële metalen, zoals staal, aluminium, zink, lood en koper, gaat naar verwachting ook omlaag. Dat komt volgens de Wereldbank doordat de vraag naar deze metalen afneemt door de handelsspanningen en de aanhoudende problemen in de Chinese vastgoedsector.