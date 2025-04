CVandaag: Twee derde van GB-predikanten vindt dat PKN conservatief kerklid in de steek laat

Dat meldde CVandaag maandag op zijn website. Deze week publiceert het online nieuwsplatform de laatste resultaten van een enquête die ruim 140 van de ongeveer 600 predikanten uit de GB invulden.

In totaal kregen de voorgangers zeven stellingen voorgelegd, waarin CVandaag hen bevroeg op hun verbondenheid met de PKN. „De PKN verbindt zich wel aan het Graceland Festival en de klimaatmars, maar niet aan de Mars voor het leven of een Israëlmanifestatie. Dit leidt ertoe dat ik vervreemd van mijn kerk”, luidt de eerste stelling van deze week. Hier zijn zo’n 95 GB-predikanten het „enigszins” of „volledig” mee eens.

Ook met de tweede stelling –„Het moderamen van de PKN laat conservatieve kerkleden in de steek door zich eenzijdig uit te spreken over klimaat, Israël en huwelijk/seksualiteit”– is twee derde van de predikanten het (enigszins) eens.

„Het is voor sommigen wellicht aardig om te lezen, maar ik kan met de resultaten van de enquête erg weinig”, zegt Piet Vergunst, algemeen secretaris van de Gereformeerde Bond, desgevraagd. „Niet allerlei meningen van predikanten zijn sturend, maar onze roeping in de kerk is leidend.”

Als het beleid van de kerk tot vervreemding leidt, moeten predikanten zich volgens Vergunst niet van een „zieke moeder” distantiëren, „maar haar plaatsen onder de tucht van het Woord en daarbij het spreken van de Bijbel over Israël, seksualiteit en klimaat inbrengen”.