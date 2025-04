Private sociale huurder betaalt zonder bevriezing 140 euro meer

Sociale huurders in de particuliere sector betalen vaak al meer dan mensen die via een woningcorporatie huren. Maar als de huurbevriezing niet ook voor de particuliere sector gaat gelden, zijn ze nog meer geld kwijt. In dat geval gaan huurders bij een particulier gemiddeld 140 euro per maand meer betalen dan huurders bij een corporatie. Dit heeft de Woonbond berekend met cijfers van het CBS.