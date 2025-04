Wethoudersvereniging krijgt nieuwe directeur

Na bijna elf jaar vertrekt Jeroen van Gool in juni als directeur van de Wethoudersvereniging. De belangenbehartiger van de ruim 1400 wethouders in Nederland, van wie er ongeveer 1100 lid zijn van de vereniging, zegt binnenkort een nieuwe directeur te gaan werven. Tot die tijd neemt Gerard Bruijniks, die jarenlang wethouder was in Loon op Zand, de functie waar.