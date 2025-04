„De uitbuiting van jonge daders om criminele handelingen te plegen, is een snel evoluerende tactiek geworden die door de georganiseerde misdaad wordt gebruikt”, aldus de Europese politiedienst. „Door jonge daders in te zetten, proberen criminele netwerken hun eigen risico te verkleinen en zich te beschermen tegen de politie.”

De jongeren worden meestal online gerekruteerd voor verschillende misdrijven. Naast geweld worden ze ook ingezet voor drugshandel, cyberaanvallen, onlinefraude en gewelddadige afpersing.

Die rekrutering gebeurt vaak „zeer strategisch”, aldus Europol. Criminelen buiten de kwetsbaarheden van jongeren uit en romantiseren een criminele levensstijl. Daarbij maken ze gebruik van socialemediaplatforms en berichtenapps, waarop jongeren via codetaal, memes of door misdaad als een spelletje te presenteren worden binnengehaald. „Dit is niet willekeurig - het is berekend.”

De nieuwe taskforce staat onder leiding van Zweden. Verder nemen België, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Nederland en Noorwegen deel. Europol coördineert en ondersteunt de samenwerking, ook maakt de organisatie een dreigingsanalyse.