Amerikaans vliegdekschip verliest straaljager

„De bemanning verloor de controle over het toestel toen het werd gesleept”, aldus de marine in een verklaring. Een regeringsbron zei tegen CNN dat het toestel is gezonken.

Een vertrekkende F18 van de Harry S. Truman. beeld AFP, Darren Cordoviz

Volgens CNN zijn er aanwijzingen dat het vliegdekschip moest uitwijken vanwege een aanval van de Houthi’s. Deze door Iran gesteunde rebellen zeiden maandag een drone- en raketaanval op het vliegdekschip te hebben uitgevoerd. De Harry S. Truman is in het Midden-Oosten om de Houthi’s aan te vallen. De Amerikaanse president Donald Trump riep het leger op daarmee door te gaan, totdat de Houthi’s stoppen met het aanvallen van schepen in de Rode Zee.