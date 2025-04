In de categorie Nieuws wonnen journalisten Alexander Dommerholt, Aaldert van Soest en Maria Bouwman van het Nederlands Dagblad met een artikelenserie over vertraging in de woningbouw. Bouwman was tijdens het maken van de serie nog journalist voor het tijdschrift Binnenlands Bestuur.

NOS-journalist Daisy Mohr en cameravrouw Edmée van Rijn wonnen een Tegel in de categorie eerstelijnsverslaggeving voor hun werk vanuit het Midden-Oosten. Mohr en Van Rijn deden onder meer verslag vanuit Syrië na de val van het regime van Assad.

In de categorie regionaal nieuws ging de winst naar Friso Bos, Oscar Spaans en Bart Vuijk van De Gooi- en Eemlander. Zij deden onderzoek naar een gifschandaal in Beverwijk.

In totaal werden in tien categorieën prijzen uitgereikt.