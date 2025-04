Volgens de directeur zorgde het verlies van de verbinding met Europa voor een ernstige onbalans in de stroomvoorziening. Waardoor die ontkoppeling ontstond is niet duidelijk. De grote stroomuitval in Spanje trof vervolgens ook Portugal.

De Spaanse premier Pedro Sanchez zei maandagavond laat dat de oorzaak nog niet is vastgesteld en dat er ook nog geen hypotheses worden uitgesloten. De premier liet verder weten dat bijna de helft van de stroomvoorziening weer is hersteld.