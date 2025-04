Waterkwaliteit regio Noordwijk bedreigd door antivlooienmiddelen

Imidacloprid werd vroeger in de landbouw gebruikt om insecten te doden, maar is daar nu verboden omdat het middel schadelijk is voor waterplanten en -dieren. Volgens Rijnland was de verwachting dat de stof daarna nauwelijks meer in het water zou voorkomen, maar dat is niet zo.

Het waterschap roept op voor een antivlooienmiddel zonder de schadelijke stof of een natuurlijke variant te kiezen. Als toch een chemisch middel wordt gebruikt, is het advies om de haren van behandelde dieren bij het restafval te gooien, honden na de behandeling minstens twee dagen niet te laten zwemmen en overgebleven shampoo of een uitgewerkte vlooienband als klein chemisch afval in te leveren.