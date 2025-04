OM eist werkstraf tegen ijszeiler na botsing met schaatser

Volgens het OM valt de ijszeiler „aanmerkelijke onvoorzichtigheid” te verwijten. Hij zeilde zijn boot met een snelheid van ten minste 50 kilometer per uur over het ijs, terwijl er volop schaatsers aanwezig waren.

Hij was niet in staat te remmen en zijn zicht werd deels geblokkeerd door het zeil, somde de officier op. „Het is bijna alsof je zonder remmen en met beperkt zicht vol gas een voetgangersgebied in rijdt”, aldus de aanklager.

Het slachtoffer liep onder meer een gecompliceerde kaakbreuk en hersenletsel op. De man is grotendeels arbeidsongeschikt verklaard.