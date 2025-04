Sinds het middaguur kampen beide landen met een grote stroomstoring. Hoeveel mensen er last van hebben kan de ANVR moeilijk inschatten. „Maar dat er heel veel mensen op vakantie zijn, is zeker. Het is meivakantie en dan zijn Spanje en Portugal drukbezochte bestemmingen.”

Sunweb en Eliza was here hebben tijdens deze meivakantie „duizenden” klanten in de regio, via De Jong Intra Vakanties zijn er ongeveer achthonderd. Die laatste organisatie heeft tot nu toe „enkele telefoontjes” gehad van klanten, vooral over vertragingen van terugvluchten naar Nederland.

Corendon heeft nog geen meldingen of telefoontjes ontvangen van reizigers die problemen ondervinden door de stroomstoring. De organisatie kijkt nog hoeveel mensen er in het gebied zijn.