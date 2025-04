In de concepttekst wordt onder meer steun voor Oekraïne, het Parijs-akkoord en vrije en open handel aangehaald. De tekst zou al met meerdere EU-lidstaten zijn gedeeld als „geopolitieke inleiding” voor een nieuw strategisch partnerschap tussen Groot-Brittannië en de EU.

Leiders van EU-lidstaten, VK-leider Keir Starmer en voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen zijn de afgelopen weken al meerdere keren bij elkaar geweest op bijeenkomsten van de zogenoemde coalitie van bereidwillige landen. Die landen, waaronder ook Canada en Turkije, willen Oekraïne blijven steunen.

Tijdens de top op 19 mei wordt onder meer gesproken over defensie. De top in Londen wordt gezien als een belangrijk moment in het herstel van de relaties tussen de Britten en de EU na de Brexit.