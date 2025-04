Dat blijkt uit het maandag verschenen jaarverslag van de stichting achter het meldpunt, die uitgaat van de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Nederlandse Gereformeerde Kerken, de Hersteld Hervormde Kerk (HHK), de voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland en, sinds 2024, de Gereformeerde Kerken.

Er kwamen in het verslagjaar 25 meldingen van seksueel misbruik binnen bij het meldpunt, 4 meer dan in 2023. Daarnaast kwamen er twaalf „signalen” binnen, situaties „die mogelijk gevaar opleveren voor de veiligheid in een gemeente”.

In totaal telde het meldpunt vorig jaar 146 meldingen en adviesvragen, zowel schriftelijk als telefonisch. In 2023 waren dat er 88. De stijging komt vooral bij het aantal adviesvragen vandaan, dat van 55 naar 89 steeg.

In aangesloten kerken is in toenemende mate aandacht gekomen voor machtsmisbruik als apart thema

Bovendien noteerde het meldpunt in het verslagjaar voor het eerst meldingen van machtsmisbruik apart. Dat waren er twintig. Voorheen vielen die onder de algemene adviesvragen, maar in de aangesloten kerken is in toenemende mate aandacht gekomen voor machtsmisbruik als apart thema, aldus het jaarverslag.

Een verklaring voor de sterke stijging van het totaalaantal meldingen en vragen is niet eenvoudig te geven, zegt de stichting in een persbericht dat het jaarverslag vergezelt. „Wat opvalt is dat de pieken die we in eerdere jaren hebben waargenomen, wanneer de media en samenleving aandacht besteedden aan seksueel misbruik, in 2024 niet aanwezig waren. Elke week was druk.”

De toegenomen bekendheid van het thema zou een goede verklaring kunnen zijn voor de stijging, denkt het meldpunt. Woordvoerder Marianne Bronsveld: „Doordat misbruik in de maatschappij veel in de aandacht is, kunnen mensen die zelf misbruikt werden, beter onder ogen zien wat hun is overkomen en durven ze dat sneller aan te kaarten. Bovendien staan kerken meer open voor dergelijke meldingen en zijn ze alerter op misbruik.”

Uit het verslag blijkt dat de plaats van ds. P.C. Hoek (HHK) in het zittingsbestuur is overgenomen door ds. F. van Binsbergen. Verder wordt vermeld dat het meldpunt negentien keer een training verzorgde voor totaal 260 vertrouwenspersonen.

Het Meldpunt Misbruik is te onderscheiden van onder meer Stichting Seksueel Misbruik in Reformatorische Kerken (SMRK), dat uitgaat van de (Oud) Gereformeerde Gemeenten (in Nederland) en van Meldpunt Seksueel Misbruik in de kerk (SMPR), dat uitgaat van onder andere de Protestantse Kerk in Nederland.