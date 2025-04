Oekraïne wil dat er per direct een staakt-het-vuren met Rusland komt, zegt minister van Buitenlandse Zaken Andri Sybiha in reactie op het bestand dat eenzijdig door de Russische president Vladimir Poetin is uitgeroepen voor 8 tot en met 10 mei. „Waarom wachten tot 8 mei?” schrijft Sybiha op X.