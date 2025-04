Klimaatengineering volgens studie eerder haalbaar dan gedacht

Het beïnvloeden van het wereldwijde klimaat op deze manier staat bekend als klimaatengineering of geo-engineering. Een omstreden variant van dat concept is om met vliegtuigen op grote hoogte zwaveldioxide te verspreiden. Dat weerkaatst binnenkomend zonlicht, waardoor de aarde minder opwarmt.

Volgens modelberekeningen valt het grootste effect te verwachten op meer dan 20 kilometer hoogte boven de tropen. Daarvoor zouden speciale vliegtuigen ontwikkeld moeten worden. De UCL-wetenschappers laten echter zien dat de temperatuur ook enigszins kan worden getemperd door jaarlijks op circa 13 kilometer boven de Noord- en Zuidpool zwaveldioxide te injecteren. Op die hoogte kunnen bestaande commerciële vliegtuigen komen.

Met een jaarlijkse 12 miljoen ton aan zwaveldioxide per pool kan de planeet in theorie met 0,6 graden worden afgekoeld, stellen de onderzoekers in het wetenschappelijke tijdschrift Earth’s Future. De hoeveelheid waarvan ze uitgingen staat ongeveer gelijk aan de zwaveldioxide die in 1991 de lucht inging door de uitbarsting van Mount Pinatubo, een vulkaan op de Filipijnen.

De onderzoekers erkennen dat op deze manier sleutelen aan het klimaat „serieuze risico’s” met zich meebrengt. Voordat aan toepassing kan worden gedacht, is veel meer onderzoek nodig, zeggen ze. Toch noemen ze het ook „belangrijk om alle opties te begrijpen”.