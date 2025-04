De Portugese overheid heeft een crisisgroep opgericht die toezicht moet houden op de stroomuitval, melden Portugese media. De autoriteiten houden er rekening mee dat de storing niet in Portugal is ontstaan, maar mogelijk in Spanje.

De minister benadrukte dat er nog maar weinig informatie beschikbaar is. Hij wees ook op de enorme omvang van de uitval. Het is op zo’n grote schaal dat het een cyberaanval kan zijn, aldus de bewindsman.