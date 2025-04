Advies overheid na stroomuitval: denk vooruit, bereid je voor

In grote delen van Spanje en Portugal is de elektriciteit uitgevallen. Meldingen van stroomstoringen komen onder meer uit Madrid, Barcelona, Sevilla en Pamplona. Treinen, trams en metro’s rijden niet, telefoons hebben geen verbinding, verkeerslichten werken niet en mensen zitten vast in liften.

De oorzaak van de stroomuitval is nog niet bekend, maar volgens een Spaanse regionale bestuurder komt de verstoring waarschijnlijk door een cyberaanval. Een Portugese minister sluit een digitale aanval niet uit.

Het NCSC, dat onder het ministerie van Justitie en Veiligheid valt, heeft contact met de collega’s in Spanje en Portugal. „Er wordt door de Spaanse en Portugese autoriteiten onderzocht wat er aan de hand is. We wachten af tot er meer informatie komt”, laat een woordvoerder weten.