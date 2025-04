Duitse en Nederlandse leger raken verder verweven, denkt NAVO-man

„De toekomst is er een van steeds intensievere defensiesamenwerking tussen Europese landen”, weet de Duitse ambassadeur Géza von Geyr zeker. „En ik ken geen beter voorbeeld dan de nooit geziene manier waarop Nederlandse en Duitse militairen zijn geïntegreerd.” De verdere vervlechting gaat de NAVO sterker maken, zei von Geyr tegen het ANP in de aanloop naar de zeventigste verjaardag van de toetreding van zijn land tot het bondgenootschap.

Duitsland moest na de Tweede Wereldoorlog opnieuw op zoek naar een plek in Europa en in de wereld, brengt de ambassadeur in herinnering. Binnen de NAVO kon Duitsland volgens hem, dankbaar voor de uiteindelijke hereniging van Oost en West, samen met zijn buren aan veiligheid bouwen. Dat de samenwerking uitmondde in bijvoorbeeld een gezamenlijke Nederlands-Duitse legereenheid was „een ontroerend moment”. Ook met Frankrijk en Polen werkt de Duitse krijgsmacht nauw samen.

Duitsland zou graag zien dat Nederland ook troepen naar Litouwen blijft sturen om die NAVO-bondgenoot tegen Rusland te beschermen. En die niet langer ieder halfjaar aflost. Er gaan de komende jaren duizenden extra Duitse militairen naar het kwetsbare land aan de oostflank van de alliantie. Zij blijven daar voortaan permanent.

„Het zou de NAVO zeker geen kwaad doen” als bondgenoten het Duitse voorbeeld volgen, zegt von Geyr met een understatement. En als het de Nederlanders zijn: „des te beter”. Nederland houdt het vooralsnog bij een kleine driehonderd militairen en wil met die troepen blijven rouleren.

Duitsland viert deze dagen dat het zeventig jaar deel uitmaakt van de NAVO. Op 6 mei 1955 trad West-Duitsland toe tot de alliantie.