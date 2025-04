E-Redes, een Spaans bedrijf dat toezicht houdt op het elektriciteitsnet, meldt dat de stroom in fases en per gebied weer terugkomt. „Dit is een breder Europees probleem.”

Door de stroomuitval moest in Madrid de metro worden ontruimd. Er ontstonden files omdat verkeerslichten niet meer werkten.

De Portugese politie zei dat verkeerslichten in het hele land waren uitgevallen, dat de metro in Lissabon en Porto was gesloten en dat treinen niet reden.