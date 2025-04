De beslissing houdt in dat er een einde komt aan Aksters tijdelijke vrijlating uit de gevangenis. De voormalige financieel directeur van Stichting Timotheos werd in april 2020 op borgtocht vrijgelaten, een week na zijn arrestatie.

De advocaat van de vermeende slachtoffers, Victor Jere, vroeg de rechter maandag om de borgtocht in te trekken. Dat gebeurde nadat Akster noch zijn advocaat zich in de rechtszaal liet zien. Akster bleek ziek en zijn advocaat, Fostino Maele, was zonder kennisgeving afwezig.

Jere tekende protest aan tegen hun afwezigheid, waarna rechter Paul Chiotcha aangaf dat hij geen officieel verzoek om uitstel had ontvangen van Aksters advocaat. Daarnaast vond hij dat Akster onvoldoende bewijs leverde dat hij door zijn ziekte niet aanwezig kon zijn.

De rechter achtte het vervolgens redelijk om de borgtocht in te trekken en een arrestatiebevel uit te vaardigen.

Vijf jaar na dato is er nog altijd geen uitspraak in de zedenzaak. Geplande zittingen in februari en maart van dit jaar gingen om verschillende redenen niet door. Op de vraag of Aksters raadsman de zaak mogelijk moedwillig vertraagt, zei Jere eind maart tegenover het RD: „We kunnen alleen maar speculeren over de intenties van de advocaat. Wel is het ongelukkig dat deze zaak al zo lang loopt en tot dusver weinig of geen vooruitgang laat zien.”