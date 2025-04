Nog ruim 100 gewonden in ziekenhuis na explosie Iraanse haven

Het is nog niet officieel bekend wat de explosie van zaterdag heeft veroorzaakt, maar mogelijk zou er brand zijn uitgebroken in een opslagplaats voor chemicaliën. Na de ontploffing brak een grote brand uit in de haven van Shahid Rajaee, aan de Straat van Hormuz. Dat is de grootste haven van Iran, maar woonwijken liggen er niet in de buurt. De dichtstbijzijnde stad, Bandar Abbas, ligt op ongeveer 15 kilometer.