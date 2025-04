Zwemmen kan weer in plas vlak bij Chemours na PFAS-maatregelen

Het is weer verantwoord om te zwemmen in Merwelanden, een recreatieplas in Dordrecht vlak bij de Chemours-fabriek. De provincie Zuid-Holland heeft het negatieve zwemadvies ingetrokken voor Plas Merwelanden, die op de lijst staat met 105 aangewezen zwemlocaties voor 2025. De provincie gaf in 2023 het advies om niet in het meertje te zwemmen vanwege verhoogde concentraties PFAS.