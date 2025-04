Kunstwerk herinnert aan verwoeste synagoge Wageningen

Het monument is een initiatief van Stichting Joods Erfgoed Wageningen.

Het kunstwerk, dat wordt geplaatst in het plantsoen nabij de plek waar de synagoge stond, is een vereenvoudigde maquette van het gebouw met daarbij een man die een Thorarol omhoog houdt. Op de betonnen sokkel komt aan elke zijde een Hebreeuwse letter te staan als symbool voor een tijdperk in de geschiedenis van de Joden in Wageningen.

De synagoge werd in 1903 in gebruik genomen. Daarvoor, vanaf 1839, kwamen leden van de Joodse gemeenschap voor hun erediensten samen op de bovenverdieping van een tabakshuis dicht bij de plaats waar de synagoge werd gebouwd. Na het vertrek van de laatste rabbijn in 1921 werd de sjoel niet meer wekelijks gebruikt, maar vrijwel alleen op Grote Verzoendag (Jom Kipoer) en met Nieuwjaar (Rosj Hasjana).

In het plantsoen staat sinds 2000 al een monument voor de 71 slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog uit de voormalige Joodse gemeente in Wageningen. Religieuze gemeenschappen in Wageningen en Joodse fondsen hebben het nieuwe kunstwerk mede gefinancierd. Voordat het wordt onthuld, wordt er op 14 mei ook een herinneringssteen geplaatst bij de plek van de voormalige huissynagoge, die eveneens in mei 1940 werd verwoest.