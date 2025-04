Provincie- en gemeentesites onbereikbaar door ddos-aanval

De sites van de provincies Groningen, Noord-Holland, Zeeland, Drenthe, Overijssel en Noord-Brabant zijn getroffen. Ook de site van enkele gemeenten werkt niet meer, meldt de Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD). Tot de getroffen gemeenten behoren Apeldoorn, Breda, Nijmegen en Tilburg.

De aanval is opgeëist door de hackersgroep NoName05716, die vaker ddos-aanvallen uitvoert op bondgenoten van Oekraïne en tegenstanders van Rusland. Vorig jaar maart stond een aantal provinciesites op zwart door een aanval van deze groep. Ook andere Nederlandse organisaties werden eerder aangevallen.

„Het is weer tijd om Nederland te bezoeken”, schrijft de groep op X, met een verwijzing naar militaire steun aan Oekraïne ter waarde van 6 miljard euro in februari en 3,5 miljard in 2026. „Om dit te doen, moesten de autoriteiten het budget voor onderwijs en onderzoek met 1,2 miljard euro verminderen.”

Een IBD-woordvoerder laat weten dat dit soort aanvallen vaak verband houdt met de steun van Nederland aan Oekraïne. Hij zegt dat de overlast door dit soort aanvallen in veel gevallen binnen elke uren is opgelost.

Ddos-aanvallen zijn tamelijk simpel en zonder veel kennis uit te voeren. De gevolgen zijn beperkt als de achterliggende systemen niet worden geraakt.