Museum Corpus verwacht minder bezoekers door NAVO-top

Het gebouw staat vlak bij de A44. Die is richting Den Haag afgesloten in de week van de conferentie. Op woensdag 25 juni is de snelweg ook de andere kant op dicht. Andere wegen rond Leiden, zoals de N206 en de N434, worden eveneens enkele keren afgesloten.

Corpus zegt bezoekers te informeren dat het moeilijk bereikbaar is. „Ondanks dat verwacht ik wel dat wij veel te maken zullen krijgen met lagere bezoekersaantallen, annuleringen, laatkomers, et cetera”, laat een woordvoerster weten. Dat gaat volgens het museum „invloed hebben op onze omzet en de ervaring van bezoekers”.

De NAVO-top is op dinsdag 24 en woensdag 25 juni. Aan de top doen 45 regeringsleiders, 45 ministers van Buitenlandse Zaken en 45 ministers van Defensie mee. Zij brengen naar verwachting ongeveer 8500 delegatieleden mee. Ook komen waarschijnlijk ongeveer 2000 journalisten uit de hele wereld naar de top. Voor de top worden ongeveer 27.000 van de 65.000 politiemensen ingezet. Het is een van de grootste bijeenkomsten ooit in Nederland waarvoor de grootste beveiligingsoperatie wordt opgezet.

In Corpus kunnen bezoekers een reis door het menselijk lichaam maken om te leren hoe dat in elkaar zit. Het museum werd in 2008 geopend door koningin Beatrix en trekt jaarlijks enkele honderdduizenden bezoekers.