De ontploffing was rond 02.00 uur aan het Scheerlingpad in Arnhem-Zuid. Volgens De Stentor sprong een bewoner die op dat moment thuis was van de eerste verdieping om zichzelf in veiligheid te brengen. Er hoefde niemand naar het ziekenhuis.

Afgelopen vrijdag was er ook een ontploffing aan het Scheerlingpad. Het is niet duidelijk of dat bij hetzelfde huis was. De politie kan niet zeggen of de twee incidenten met elkaar te maken hebben.