Storing Spijkenisserbrug, verkeer omgeleid

Volgens Rijkswaterstaat is tijdens geplande werkzaamheden dit weekend een mankement ontdekt. Er staat te veel spanning op een klep op de oostelijke helft van de hefbrug, richting Hoogvliet. Daardoor zou het dek in theorie enkele centimeters kunnen wijken en dat is onwenselijk. De brug is opgedeeld in delen die afzonderlijk omhoog gaan. Een monteur probeert het euvel maandagochtend te verhelpen. Dit weekend voer een gratis pont tussen Hoogvliet en Spijkenisse. Ook maandag wordt die, vanaf 11.00 uur, weer ingezet.