De officier van justitie uit de stad Alès sprak zijn „grote tevredenheid” uit over de aanhouding van de verdachte. Die zou na een klopjacht uiteindelijk „geen andere keuze hebben gehad dan zich aan te geven”.

De man wordt verdacht van een aanval op een moslim in de zuidelijke Franse plaats La Grand-Combe. De vermoedelijke aanvaller filmde het slachtoffer, een twintiger uit Mali, vorige week met zijn telefoon en schreeuwde beledigingen over de islam.

De dodelijke aanval leidde in Frankrijk tot veel verontwaardiging. President Emmanuel Macron zei in een bericht op X dat „racisme en religieus gemotiveerde haat” geen plek hebben in zijn land.