Wereldwijde militaire uitgaven in 2024 opnieuw naar recordhoogte

De stijging van 9,4 procent na inflatiecorrectie is de grootste sinds het einde van de Koude Oorlog, meldt het instituut. De militaire uitgaven stegen in alle werelddelen, met een bijzonder snelle groei in Europa en het Midden-Oosten.

In het derde jaar van de oorlog in Oekraïne stegen de militaire uitgaven in Europa met 17 procent tot 693 miljard dollar (610 miljard euro), waardoor het werelddeel de grootste bijdrage levert aan de wereldwijde stijging in 2024.

De geschatte militaire uitgaven van Rusland bedroegen in 2024 149 miljard dollar (131 miljard euro), een stijging van 38 procent ten opzichte van 2023 en een verdubbeling ten opzichte van 2015.