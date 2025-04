Noord-Korea bevestigt dat het troepen naar Rusland heeft gestuurd

Noord-Korea stelt een belangrijke bijdrage te hebben geleverd „aan de bevrijding van het door Oekraïne bezette Russische grondgebied” in grensregio Koersk. Volgens het bericht van KCNA nam de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un de beslissing in het kader van een verdrag met Rusland. Zijn regering noemt het „een eer” om een verbond te hebben met „een staat die zo machtig is als de Russische Federatie.”

Volgens Oekraïense inschattingen stuurde Noord-Korea 14.000 militairen naar Rusland. Duizenden van hen zouden zijn gesneuveld. Rusland bevestigde zaterdag voor het eerst dat Noord-Koreaanse soldaten samen met Russen in Koersk vochten.