Houthi’s melden acht doden door Amerikaanse luchtaanval

Volgens de tv-zender zijn er onder de slachtoffers van de aanval in het noorden van de stad ook kinderen. Eerder zondag meldden media in het land dat bij een Amerikaanse aanval op Sanaa in de nacht ervoor twee mensen waren omgekomen.

Na de laatste Amerikaanse aanvallen op Jemen staat het dodental als gevolg daarvan volgens een telling van persbureau AFP op 228. Het Amerikaanse legercommando in de regio, CENTCOM, meldde zondag dat de VS sinds half maart meer dan achthonderd doelen in Jemen hebben aangevallen en daarbij „honderden Houthi-strijders en talrijke Houthi-leiders” hebben gedood.