Dodental loopt op na explosie in haven Iran

Het dodental na een uiterst krachtige ontploffing in de grootste haven van Iran, Shahid Rajaee, is opgelopen naar zeker veertig. Staatsmedia berichten verder over ruim duizend gewonden, van wie zeker een kwart zwaargewond is. Rusland gaat vliegtuigen sturen om te helpen bij het blussen van de enorme brand, die een etmaal na de explosie nog niet kon worden bedwongen.