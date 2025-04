Klimaatactivisten Just Stop Oil houden laatste mars in Londen

De demonstranten lopen vreedzaam van het parlementsgebouw tot het hoofdkantoor van Shell. Daar doen ze hun kenmerkende oranje hesjes definitief uit.

Just Stop Oil werd bekend met provocerende en ordeverstorende acties. De activisten gooiden onder meer soep over een schilderij van Vincent van Gogh, bekladden het prehistorische monument Stonehenge en probeerden geregeld het verkeer in Londen plat te leggen. Het leidde tot verdeelde reacties in de samenleving en veroordelingen van veel politici.