FAON vindt niet erkennen genocide op Armeniërs ‘onbegrijpelijk’

FAON wil met de minister in gesprek over de kwestie. „De brief suggereert (ten onrechte) dat hiermee ‘het goede’ wordt gedaan voor Armenië.” De federatie stelt hiertegenover dat ‘aan de goede kant van de geschiedenis gaan staan’ altijd het goede is.

FAON wijst erop dat het kabinet „dringende oproepen van de Tweede Kamer” blijft negeren om de genocide te erkennen.

In 1915 werden in het Ottomaanse rijk honderdduizenden Armeniërs vermoord. Volgens Turkije was er geen sprake van doelbewuste volkerenmoord. Een reeks landen heeft die wel erkend als genocide, tot ongenoegen van de regering in Ankara.