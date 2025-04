Het gaat wel goed met de treinen en bussen, verzekert de woordvoerder. „Alles is goed te overzien, het gaat prima.” Of mensen nog kunnen zitten in de trein weet hij niet.

Arriva heeft extra treinen ingezet van en naar de Achterhoekse stad, die in het teken staat van het bezoek van de koning. Ook rijden er speciale pendelbussen om mensen terug naar parkeerplaatsen buiten het centrum van Doetinchem te brengen.