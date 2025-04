Koninklijke familie vertrekt uit Doetinchem na spellen en muziek

Na allerlei optredens, sport en spellen gaat de koninklijke familie weer op huis aan. Bij zijn vertrek uit Doetinchem bedankte koning Willem-Alexander de Achterhoekse stad. Hij zei „eeuwig dankbaar” te zijn, mede omdat het mogelijk was om Koningsdag later te laten beginnen, vanwege de begrafenis van paus Franciscus in de ochtend. In het Duits bedankte hij ook de vele Duitsers die bij Koningsdag waren.