Spelletjes, eten en muziek op een zonnige en droge Koningsdag

In Westerbork (Drenthe) bouwden jongens een levende fruitmachine. In Groningen doen ook Duitsers mee aan de festiviteiten. In het Zeeuwse Waarde zijn standbeelden oranje aangekleed. Het 538 Koningsdag is in Breda losgebarsten. Amsterdam loopt aardig vol, ook met bootjes in de grachten. In de straten van Noordwijkerhout is een complete golfbaan aangelegd met negen holes, die gebruikmaakt van prullenbakken, bomen en speeltuinen. Sponsgooien kan in Beets, ringsteken in Laren.

Uiteraard zijn er ook veel zelfgebakken koekjes, cupcakes, tompoucen en broodjes en frituur. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zet dit jaar geen inspecteurs in. Doorgaans gaan die de vrijmarkten af om te controleren of voedselverkopers zich aan de hygiëneregels houden. Maar het ministerie van Volksgezondheid heeft er minder budget voor.