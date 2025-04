Schoof na uitvaart: grootsheid van Franciscus schuilde in eenvoud

„Het was een bijzondere en indrukwekkende bijeenkomst”, aldus de premier. „Alle mensen die afscheid namen van paus Franciscus, hier in Rome of thuis voor de televisie, voelden zich juist door zijn eenvoud met hem verbonden.”

Ook minister Caspar Veldkamp (Buitenlandse Zaken) was bij de uitvaart. „Talloze mensen en nationaliteiten - een indrukwekkend eerbetoon aan zijn oproep tot eenheid en gezamenlijkheid”, deelde hij na afloop op X. De paus was volgens NSC-minister Veldkamp een „moreel kompas van de wereld”. „Hij sprak zich uit, zette dingen in beweging en bracht mensen samen. We zullen hem met veel warmte herinneren.”

Ambassadeur bij de Heilige Stoel Annemieke Ruigrok stond ook op de aanwezigenlijst van het Vaticaan. Zij deelde donderdag beelden van de kist in de Sint-Pietersbasiliek, waar de ambassadeur haar respect betuigde.