Koningsnacht rustig verlopen in grote steden

In Utrecht was het druk tijdens de vrijmarkt en de koningsnacht. Op enig moment werd opgeroepen niet meer te komen. Volgens een woordvoerder van de gemeente was het in de nacht overwegend gezellig, maar waren er wel enkele opstootjes. Daarbij zijn aanhoudingen verricht.

In Den Haag waren er „geen bijzonderheden met koningsnâch”, laat de gemeente weten. Ook in Rotterdam waren er volgens een woordvoerder geen bijzonderheden.