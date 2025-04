Menigte verzamelt zich al bij kerk waar paus begraven wordt

De belangstelling voor de uitvaart van Franciscus is enorm, aldus het Vaticaan. Op en bij het Sint-Pietersplein in het Vaticaan waar de uitvaartmis plaatsvindt, zijn circa 200.000 mensen verzameld. Onder de deelnemers zijn duizend geestelijken en talrijke staatshoofden en regeringsleiders, onder wie de Nederlandse premier Dick Schoof.

De Italiaanse kardinaal Giovanni Battista Re gaat voor in de kerkdienst. Daarna wordt de kist teruggebracht naar de Sint-Pietersbasiliek van waaruit de tocht naar de laatste rustplaats van de paus wordt begonnen. De deelnemers aan de uitvaartmis gaan uiteen en volgen de kist niet. Volgens de planning komt de stoet rond 13.00 uur bij de laatste rustplaats aan. De begrafenis is dan in besloten kring.