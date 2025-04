Centrum Doetinchem stroomt langzaam vol voor Koningsdag

De festiviteiten beginnen rond het middaguur. Koning Willem-Alexander, koningin Máxima, prinses Amalia en prinses Alexia arriveren op het plein Koperen Kees. Uren van tevoren stonden er al rijen mensen achter de hekken.

Het KNMI had zaterdagochtend met code geel gewaarschuwd voor mist in Gelderland, waaronder Doetinchem, maar de nevel is inmiddels grotendeels opgetrokken.