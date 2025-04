Waddenzee-centrum in Lauwersoog, met zeehondenopvang, geopend

Het centrum is meer dan alleen een zeehondenziekenhuis, benadrukt het WEC. Bezoekers kunnen er terecht voor informatie over de Waddenzee en er wordt ook onderzoek gedaan. Verder biedt het centrum excursies aan. Vrijdag konden direct betrokkenen bij het centrum al een bezoek brengen aan Lauwersoog.

Het WEC biedt ook een interactieve tentoonstelling over de Waddenzee, die is uitgeroepen tot UNESCO Werelderfgoed. Het nieuwe centrum hoopt op 150.000 bezoekers per jaar.