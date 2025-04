Verdachte van moord verzekeringstopman in New York ontkent schuld

Mangione verscheen vrijdag voor de rechtbank in Manhattan, een dag nadat aanklagers formeel hadden verklaard dat ze van plan zijn de doodstraf te vragen voor de 26-jarige verdachte. In hun onderbouwing stellen de aanklagers dat Mangione „een gevaar vormt voor de toekomst, omdat hij de intentie heeft uitgesproken om een ​​hele industrie aan te vallen en politieke en maatschappelijke tegenstand tegen die industrie te mobiliseren door dodelijk geweld te plegen.”

Brian Thompson, de topman van UnitedHealth, werd begin december doodgeschoten op straat in New York. Na een klopjacht van vijf dagen werd Mangione gearresteerd in een McDonald’s in de staat Pennsylvania. Hij ontkende eerder al schuldig te zijn aan aanklachten in New York.

Als Mangione schuldig wordt bevonden in de federale zaak, bepaalt een jury of het de doodstraf aanbeveelt. De jury moet het unaniem eens zijn over zo’n aanbeveling. De rechter is in dat geval verplicht om de doodstraf op te leggen.