LTO blij met juridische aanpassingen voor stikstofaanpak

„Alleen door en de wet aan te passen en werk te maken van minder stikstofuitstoot, kunnen we de stikstofcrisis definitief achter ons laten”, zegt voorzitter Ger Koopmans.

Wiersma schrijft dat het nieuwe vergunningenstelsel gebaseerd moet zijn op de staat van de natuur in specifieke gebieden, waarbij ook aandacht uitgaat naar andere schadelijke zaken voor natuur. Daarnaast moet er een ondergrens komen waaronder projecten geen vergunning nodig hebben voor stikstofuitstoot.

De minister wil ook dat de industrie, het vervoer en de bouw in 2035 de helft minder uitstoten. Bij boeren is dat 42 tot 46 procent. LTO zegt dat dit „heel hard werken” wordt voor de landbouw.

Agractie, een actiegroep voor boeren, zegt zeer kritisch te zijn over die voorgestelde emissiedoelen voor boeren. Liever ziet de organisatie dat een inspanningsverplichting komt voor boeren voor natuurherstel. „Emissies reduceren zou in ons opzicht vooral moeten op de plekken waar dit het meeste effect heeft op de natuur, maar met generiek beleid is het effect er nagenoeg niet en dus niet doelmatig en vooral erg duur”, schrijft Agractie.