Stikstofplannen zijn te vaag, vinden landbouwgemeenten

De acht gemeenten noemen zich samen de Regio Foodvalley. Ze zeggen dat het onduidelijk is hoe het kabinet de verstrekking van vergunningen weer op gang wil brengen. „Concrete maatregelen moeten worden uitgewerkt en er is nauwelijks geld”, stellen ze. De regio wil nu zijn eigen plannen uitwerken en delen met het kabinet en de Tweede Kamer.

De gemeenten zeggen wel te begrijpen dat er bufferzones komen rond kwetsbare natuur. „Dat is ingrijpend voor boeren en andere ondernemers in zo’n zone, maar we denken dat zo’n maatregel uitlegbaar en uitvoerbaar is en direct ten goede komt aan de natuur.”