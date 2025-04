Hermans focust niet op nieuw beleid om klimaatdoelen te halen

De bewindsvrouw wil zo een „been bijtrekken” om de „klimaatdoelen binnen bereik te krijgen”. Maatregelen om ‘biobased bouwen’ te stimuleren, dus met hernieuwbare biologische materialen, vindt ze zo’n logische vervolgstap op eerder beleid.

De bijmengverplichting voor groen gas noemt de minister als voorbeeld van zo’n eerder aangekondigde maatregel die nu concreet wordt uitgewerkt. Dit houdt in dat een bepaald percentage van het gebruikte gas verplicht moet zijn geproduceerd uit biomassa of ander organisch materiaal, bijvoorbeeld mest. De glastuinbouw moet hier ook aan meedoen. Het wetsvoorstel is al lang in voorbereiding en moet nog worden ingediend bij de Tweede Kamer.