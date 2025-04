Klimaatclubs vinden dat Hermans met plannen voor vervuilers kiest

„Dit beleid is niet in het voordeel van mensen, niet van onze kinderen”, zegt directeur Marjolein Demmers van Natuur & Milieu. Ze vreest dat de verduurzaming van de zware industrie stopt. „En dat is een groot probleem voor het klimaat en voor alle omwonenden van deze zeer vervuilende bedrijven.”

De Jonge Klimaatbeweging noemt het een „schamel en teleurstellend pakket”. Voorzitter Dieuwertje Wallaart: „Echte belangrijke keuzes zijn uitgesteld tot augustus. De industrie wordt ontzien en de energiebelasting verlaagd. Dit is niet realistisch vooruitkijken - dit is uitstelgedrag.”

Greenpeace zegt dat het erop lijkt dat het kabinet zich niet aan zijn eigen wetten wil houden. „Dit maatregelenpakket telt simpelweg niet op om het eigen klimaatdoel voor 2030 te halen.” De klimaatorganisatie stelt dat Nederland hierdoor verder achterop raakt. „Dat gaat ten koste van de portemonnee en gezondheid van burgers.”