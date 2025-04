Kabinet wil gemeenten ontzorgen bij investeringen stroomnet

Het gaat om de 25 meest urgente projecten om het hoogspanningsnet uit te breiden, die de Staat samen met hoogspanningsbeheerder TenneT versneld wil aanpakken. „Deze projecten zijn vaak complex en vragen nu veel expertise en capaciteit van gemeenten. Het kabinet wil de verantwoordelijkheid daarom vaker bij de provincie of de rijksoverheid leggen,” aldus het ministerie van Klimaat en Groene Groei.

De financiering van de verzwaring van het stroomnet wil het kabinet over een langere periode uitsmeren, om huishoudens en bedrijven niet op kosten te jagen. Eerder werd al bekend dat de Staat garant staat voor leningen die netbeheerder TenneT moet afsluiten voor de kabelverzwaring.

In gebieden waar veel hoogspanningskabels samenkomen, krijgen gemeenten 197 miljoen euro om de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren. Dat moet helpen bij het draagvlak onder bewoners, is de gedachte.

Het verzwaren van elektriciteitskabels is nodig om nieuwe woonwijken en bedrijven aan te sluiten op het stroomnet of bestaande bedrijven die willen overstappen van fossiel naar elektriciteit een zwaardere aansluiting te geven.

Tot 2040 is er in totaal zo’n 200 miljard euro nodig om al die kabels aan te leggen, bleek eerder uit een groot onderzoek. Het kabinet hoopt met een betere benutting van de nu al aanwezige kabels in de komende vijftien jaar 10 tot 20 miljard euro te besparen.